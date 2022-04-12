"كان": العاهل الأردني عرض مبادرة غير مسبوقة للتعاون الإقليمي مع إسرائيل في موضوع الأمن الغذائي

كشف الإعلام الإسرائيلي عن اقتراح للعاهل الأردني عبد الله الثاني، شارك به الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتصوغ حول إنشاء مستودع مشترك للقمح والمنتجات الغذائية يشمل الفلسطينيين.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن "الملك الأردني، عبد الله الثاني، عرض مبادرة غير مسبوقة للتعاون الإقليمي في موضوع الأمن الغذائي، لا سيما أن الأمر بات ملحا بصورة خاصة نظرا لاستمرار الحرب بين أكبر موردتين للقمح والغذاء على مستوى العالم (روسيا وأوكرانيا)".

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن "مبادرة الملك، التي ما زالت فكرة، تتطرق إلى إنشاء خزان مشترك من منتجات الغذاء والقمح، يمكن لأي بلد متضرر الاستفادة منه"، حيث أفيد "بشكل صريح، بأن إسرائيل والأردن ومصر والفلسطينيين مدعوون للمشاركة في التعاون المذكور".

وزار الرئيس الإسرائيلي في نهاية مارس الماضي العاصمة الأردنية عمان، والتقى العاهل الاردني عبد الله الثاني.

المصدر: "I24"