سيئول: بيونغ يانغ تجري أعمال هدم في منتجع أنانتي للغولف

تجري كوريا الشمالية، أعمال هدم في منتجع أنانتي للغولف فضلا عن فندق "هيه كوم كانغ" العائم في منتجع جبل كومكانغ بكوريا الشمالية، وهما منشأتان تابعتان للجانب الكوري الجنوبي.

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وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن الوزارة تدرك عمليات الهدم الإضافية التي تجريها كوريا الشمالية في منتجع الغولف فضلا عن الفندق، ويستمر الشمال في أعمال تفكيك الفندق وهدم منتجع الغولف.

وحثت الوزارة الشمال على وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك حقوق ملكية الشركات الكورية الجنوبية على الفور، وتقديم شرح حول القضايا ذات الصلة وإجراء المشاورات بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.

وأنشأت شركة أنانتي لإدارة المنتجعات السياحية ونوادي الغولف نادي أنانتي للغولف وافتتح في مايو عام 2008، غير أنه تم تعليق تشغيل النادي بعد شهرين من الافتتاح نتيجة تعليق الجولات السياحية إلى منتجع جبل كومكانغ في أعقاب مقتل السائحة الكورية الجنوبية بارك وانغ-جا بالرصاص من الجندي الكوري الشمالي في منتجع جبل كومكانغ أثناء تحولها في منطقة محظورة في يوليو نفس العام.

ومن جانب آخر، قالت الوزارة إنها تراقب عن كثب ما إذا كانت منشآت كورية جنوبية قد تضررت بسبب الحريق، وفي اليوم السابق طلبت مجددا من الشمال التحقق من الأضرار التي سببها هدم المنشآت الكورية الجنوبية وحريق الغابات عبر قناة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين غير أن بيونغ يانغ لم تقدم أي رد عليه.

واندلع حريق الغابات في جبل كومكانغ في إقليم كانغوون بكوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع مما ألحق أضرارا بمئات الهكتارات من الغابات والمنشآت.

المصدر: "يونهاب"