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لحظة بلحظة.. اليوم الـ48 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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لحظة بلحظة.. اليوم الـ48 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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واصل الجيش الروسي لليوم الـ48 تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته بأوكرانيا، بينما تحذر موسكو من إعداد كييف استفزازات جديدة لاتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

ميدانيا

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