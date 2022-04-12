لحظة بلحظة.. اليوم الـ48 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

واصل الجيش الروسي لليوم الـ48 تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته بأوكرانيا، بينما تحذر موسكو من إعداد كييف استفزازات جديدة لاتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

ميدانيا

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