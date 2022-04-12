في زلة لسان جديدة.. بايدن يستبدل "الملاحقة" بـ"بنت الليل" (فيديو)

في مرة جديدة كسابقتها من العثرات، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان أخرى خلال كلمة له بالبيت الأبيض لمؤيديه والصحفيين، في حين أن هذه المرة طالت الكلمة "المومس".

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وفي مؤتمر صحفي حول العنف المسلح في الولايات المتحدة والمبادرة لحظر مجموعات المسدس اليدوية، خلط جو بايدن بين كلمة الملاحقة (المطاردة)، و"المومس"، حيث قال: "تخيلوا لو كانت صناعة التبغ تتمتع بحصانة ضد المومس (الدعارة) في المحكمة".

وانتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث رأى البعض أن هذه الزلة تعبر عن مزيد من "الكلام الجنوني"، وسخر البعض الآخر من أخطاء بايدن المتكررة.

More crazy talk from Joe Biden: “Imagine had the tobacco industry been immune to prostitute being sued. Come on." pic.twitter.com/RHRdJCJ8jt — The Free Speech Forum (@TFSF_) April 12, 2022

Huh?? 🤔🤔🤔

NEW - Biden: "Imagine had the tobacco industry been immune to prostitute being sued. Come on." pic.twitter.com/rhbxSBLqdn — The world has gone mad (@OxfordSaffa) April 12, 2022

How about prostitutes? Biden said something about them 😂😂 — ProudAmericanDeplorable (@deploratalk) April 12, 2022

المصدر: RT