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في زلة لسان جديدة.. بايدن يستبدل "الملاحقة" بـ"بنت الليل" (فيديو)

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في زلة لسان جديدة.. بايدن يستبدل
AP Carolyn Kaster
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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في مرة جديدة كسابقتها من العثرات، ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان أخرى خلال كلمة له بالبيت الأبيض لمؤيديه والصحفيين، في حين أن هذه المرة طالت الكلمة "المومس".

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وفي مؤتمر صحفي حول العنف المسلح في الولايات المتحدة والمبادرة لحظر مجموعات المسدس اليدوية، خلط جو بايدن بين كلمة الملاحقة (المطاردة)، و"المومس"، حيث قال: "تخيلوا لو كانت صناعة التبغ تتمتع بحصانة ضد المومس (الدعارة) في المحكمة".

وانتشر مقطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث رأى البعض أن هذه الزلة تعبر عن مزيد من "الكلام الجنوني"، وسخر البعض الآخر من أخطاء بايدن المتكررة.

المصدر: RT

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