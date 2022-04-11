سيمونيان تعلق على تقارير الإعلام الغربي حول أداء RT الإسبانية

علقت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان على تقارير وسائل الإعلام الغربية عن أداء RT الناطقة بالإسبانية المتميز.

ونقلت سيمونيان نص إحدى مقالات "El País": "تويتر ليس قصة النجاح الوحيدة لـRT الإسبانية، على فيسبوك لديها أكثر من 18 مليون مشترك، وقبل حظرها على يوتيوب كان لدى القناة الإسبانية 5.9 مليون، والقناة الإنكليزية لديها 4.65 مليون".

وأكدت الصحيفة أنه "على الرغم من القيود في أوروبا أو تعليق قنواته على يوتيوب، يواصل الصوت الروسي الوصول عبر الشقوق بقدر المستطاع".

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن أحد عوامل نجاح RT يكمن في تطوير شبكتها الخاصة.

وعلقت سيمونيان: "أنا أحب نوبات الغضب هذه. أحسنتم يا زملاء".

المصدر: RT