المستشار النمساوي: بوتين متمسك بتحرير دونباس رغم العقوبات

أكد المستشار النمساوي كارل نهامر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متمسك بتحرير دونباس رغم العقوبات.

وقال مجيبا على أسئلة الصحفيين النمساويين عبر رابط فيديو من موسكو عقب محادثاته مع بوتين، إنه "تحدث مع الرئيس الروسي على طاولة طويلة وبمساعدة مترجم، على الرغم من معرفة بوتين اللغة الألمانية".

وأضاف: "لقد كانت محادثة مع الترجمة إلى الروسية.. الجزء الرسمي مترجم بالكامل.. ربما لم يكن الجدول طويلا كما هو الحال في الكرملين، لكن المباحثات كانت طويلة".

المصدر: "تاس"