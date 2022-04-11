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البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في شرق أوكرانيا

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البنتاغون: روسيا تعزز قواتها في شرق أوكرانيا
RT
البنتاغون: القوات الروسية تعزز قوّتها في دونباس بشرق أوكرانيا
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية تعزز صفوفها حول دونباس جنوب شرق أوكرانيا، ولاسيما عند مدينة إزيوم الاستراتيجية.

وذكرت أن القوات الروسية لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين: "يعيدون انتشارهم ويركزون على دونباس".

وصرح كيربي بأن ماريوبول "لا تزال مدينة متنازعا عليها" رغم أن سقوط هذه المدينة الاستراتيجية يبدو وشيكا.

وأشار مسؤول كبير في الوزارة طلب الكشف عن اسمه إلى قافلة دبابات شمال إزيوم، وأن البنتاغون يرجح أن هذه القافلة تضم عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم لصيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.

وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضا في جنوب غرب دونيتسك خصوصا بالمدفعية.

المصدر: أ ف ب

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