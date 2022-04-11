تظاهرات مناهضة لإيران في أفغانستان بعد مقاطع تظهر اعتداءات على اللاجئين

احتج عشرات الأفغان مرددين هتافات "الموت لإيران" أمام القنصلية الإيرانية في مدينة هرات بعد انتشار فيديو للاجئين أفغان يتعرضون للضرب في إيران.

ونظمت تظاهرات في هرات ومدن أفغانية أخرى بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع تظهر رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون وحشودا من الإيرانيين يضربون لاجئين من أفغانستان.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام القنصلية الإيرانية في هرات هتافات "الموت لإيران! إيران دولة قاتلة"، وأحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة تابعة للقنصلية قبل تفرقهم.

AFP

وبعد التظاهرة، طلبت وزارة الخارجية الإيرانية من حركة "طالبان" عبر موقعها الإلكتروني توفير "الضمانات اللازمة لعمل بعثاتها الدبلوماسية بأمان" في أفغانستان.

وكانت السفارة الإيرانية في كابول أكدت أن مقاطع الفيديو "لا أساس لها من الصحة وزائفة"، وأن نشرها يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى أن حرس الحدود لديهم سلطة منع أي أجنبي من دخول إيران بشكل غير قانوني.

واستقبلت إيران التي تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني، موجة جديدة من الوافدين بعد تولي طالبان السلطة في أغسطس 2021.

AFP

المصدر: "أ ف ب"