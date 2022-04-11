غوتيريش يدعو الجيش الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه يتابع بقلق بالغ تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، معربا عن امتعاضه لاستمرار ارتفاع عدد الضحايا.

وجدد الأمين العام، على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الدعوة إلى أن "الأطفال ينبغي ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف أو يتم تعريضهم للأذى"، داعيا الجيش الإسرائيلي إلى "ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة، إلا كملاذ أخير، عندما يكون ذلك أمرا لا مفر منه من أجل حماية الأرواح".

وأشار الأمين العام إلى أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.

من ناحية أخرى، كان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند قد أعرب عن صدمته وانزعاجه من مقتل امرأة فلسطينية غير مسلحة، على يد قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنها لم تشكل تهديدا وشيكا، داعيا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.

المصدر: UN news