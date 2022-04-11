نفتالي بينيت: الحديث أن حكومتي ضعيفة مجرد هراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الحديث عن أن حكومته ضعيفة في مواجهة "الإرهاب" مجرد هراء.

وأضاف نفتالي بينيت: "على العكس تماما، إذا نظرتم إلى سياستنا في غزة على سبيل المثال، بينما كان أسلافنا قد تساهلوا مع إطلاق الصواريخ، فنحن الآن نرد حتى على بالون واحد يطلق علينا، لذلك يتوفر هناك الهدوء، ليس من قبيل الصدفة أن يعيش سكان سديروت حاليا فترة هدوء".

وصرح بينيت خلال مقابلة مع "القناة 11" العبرية ردا على سؤال هل نحن بصدد تنفيذ عملية عسكرية في جنين أو ربما الضفة؟، "لا يوجد مكان بعيد عن قواتنا، لا أنوي إخبار العدو بما نخطط، بالتأكيد كشخص قاد في الماضي مثل هذه العمليات، في كل من لبنان والسور الواقي قبل 20 عاما، يعرفون أنه لا يوجد مكان محصن، هناك العديد من الخيارات على الطاولة، الخط الحالي هو خط شن هجوم حاد على المسلحين".

ووجه رئيس الوزراء رسالة للجيش: "أقول لقوات الأمن، استمروا في الهجوم لكبح موجة العمليات، اقتحموا جنين، اقتحموا يعبد، هاجموا "الإرهابيين" في معاقلهم، سوف ننتصر".

المصدر: "القناة 11" العبرية