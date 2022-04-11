مستشار النمسا ينقل لبوتين رغبة زيلينسكي في إجراء مفاوضات مباشرة

كشف المستشار النمساوي كارل نهامر أنه نقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بإجراء مفاوضات مباشرة.

وقال نهامر عبر قناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية: "أخبرته بأن الرئيس زيلينسكي يريد إجراء اتصال مباشر من أجل المفاوضات".

وزار نهامر موسكو اليوم الاثنين والتقى ببوتين، ولكن لم يعقد الجانبان مؤتمرا صحفي عقب الاجتماع.

وهذا أول لقاء بين الجانبين منذ تولي نهامر منصبه في أواخر العام الماضي، كما كان المستشار النمساوي أول زعيم لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي يزور روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

المصدر: إنترفاكس