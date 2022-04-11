الأمم المتحدة تعلق على تصريح بوريل عن حل الأزمة الأوكرانية عسكريا

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير يركز على الوضع الإنساني ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال دوجاريك عندما طلب منه التعليق على تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل بشأن الحل العسكري للأزمة: "نحن نركز على الوضع الإنساني، ونركز أيضا على تحقيق وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية بأسرع وقت ممكن".

وأطلق بوريل هذه التصريحات خلال زيارته لكييف، حيث أعرب عن أمله في حل النزاع في أوكرانيا عسكريا وليس دبلوماسيا، وقال: "هذه الحرب يجب أن تحسم في ساحة المعركة".

المصدر: تاس