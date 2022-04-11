رئيس الوزراء الإيطالي يعلن من الجزائر توقيع اتفاقية بين "سوناطراك" و"إيني" لتزويد إيطاليا بالغاز

كشف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أنه تم التوقيع على إتفاقية في مجال الطاقة مع مجمع "سوناطراك" لتزويد إيطاليا بالغاز.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى الجزائر يوم الإثنين، إلى أن روما تسعى اليوم إلى تقوية العلاقات وتعزيزها مع الجزائر، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين خاصة في مجال الطاقة إلى جانب توقيع إتفاقية لتزويد إيطاليا بالغاز بين "سوناطراك" و"إيني".

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي بأن إيطاليا مستعدة للتعاون مع الجزائر في مجال الطاقات المتجددة للمساهمة في دعم سوق الشغل في الجزائر

كما أضاف أنه وبعد الأزمة في أوكرانيا تسعى إيطاليا إلى تعزيز قدراتها في مجال الغاز، حيث ومن خلال الإتفاق الذي تم التوصل إليه فإن الحكومة الايطالية تسعى إلى أن تحمي حقوق مواطنيها حتى لا تبقى متعلقة بالأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الجزائر تعد أول شريك تجاري لإيطاليا في القارة الإفريقية، كما أن التبادل التجاري في تطور مستمر.

وأضاف دراغي أن لقاء اليوم سيكون متبوعا بلقاء القمة بين الحكومتين في يوليو القادم، كما أن الرئيس عبد المجيد تبون ستكون له زيارة إلى إيطاليا شهر مايو القادم.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية