"بوليتيكو": يخطئ من يعتقد أن روسيا تخسر اقتصاديا أو سياسيا في أوكرانيا

كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن روسيا لا تتكبد الخسائر الاقتصادية والسياسية في أوكرانيا، بل على العكس من ذلك ضاعفت إيراداتها، وعاد القادة الأوربيون لمفاوضتها بعد العقوبات التي فرضوها.

وكتبت الصحيفة الأمريكية: "فكروا في هذا: تضاعفت عائدات موسكو الشهرية من تصدير الغاز ثلاث مرات عما كانت عليه قبل عام، مارين لوبان (مرشحة "التجمع الوطني" الفرنسي للانتخابات الرئاسية) تقود كتلة سياسية متعاطفة مع روسيا في متناولها الرئاسة الفرنسية. واعتبارا من اليوم سيبدأ القادة الغربيون مرة أخرى في السعي إلى موسكو ليبحثوا مع الرئيس فلاديمير بوتين التسوية في أوكرانيا".

وتحت عنوان فرعي "بوتين يفوز بالحرب الاقتصادية"، أشارت "بوليتيكو" إلى أن "العقوبات بدأت تلحق الضرر بروسيا، لكنها صورة مختلطة للغاية... يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45٪ في عام 2022، أي أربعة أضعاف انكماش روسيا بنسبة 11٪"، مشيرة إلى أن "السيناريو الأسوأ الذي صاغه البنك يتخيل انخفاضا بنسبة 75% في الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني".

ولفتت إلى أن "أموال الغاز لا تزال تتدفق على روسيا.. وبمقارنة عائدات الغاز عبر خطوط الأنابيب في روسيا، يمكننا أن نرى أن الصادرات ترتفع وتحقق أسعارا أعلى بكثير مقارنة بالعام الماضي"، مبينة أنه "في يناير 2022 كسبت روسيا 9.5 مليار دولار من خطوط الأنابيب، مقارنة بـ3.4 مليار دولار في العام السابق، و1.3 مليار دولار أخرى من صادرات الغاز الطبيعي المسال. ولأول مرة، تجاوزت صادرات الغاز الروسي 10.8 مليار دولار، وصادرات النفط 10.1 مليار دولار" في شهر.

المصدر: "بوليتيكو"