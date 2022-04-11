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بيلاروس: قوات الأمن البولندية فتحت النار على نقطة حدودية مشتركة - فيديو

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بيلاروس: قوات الأمن البولندية فتحت النار على نقطة حدودية مشتركة - فيديو
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استفزازات حرس الحدود البولندي على نقطة حدود مع بيلاروس
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أعلنت لجنة الحدود البيلاروسية أن قوات الأمن البولندية فتحت النار على نقطة بيسشاتكا الحدودية المشتركة بين البلدين.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أنه "في ليلة 10-11 أبريل الجاري، أطلق الجنود البولنديون النار على نقطة التفتيش البيلاروسية بيسشاتكا، كما حاولت قوات الأمن أيضا تعمية حرس الحدود البيلاروسيين بأضواء قوية".

وأضافت: "جرى توثيق الأعمال غير القانونية للجانب المجاور بواسطة كاميرات المراقبة".

وتابعت: "أثناء تفتيش المنطقة من قبل مفرزة الحدود البيلاروسية، تم العثور على أضرار في جدران الوحدات الحدودية، وكذلك الأسيجة المعدنية"، مؤكدة إبلاغ الجانب البولندي بالحادثة.


المصدر: "سبوتنيك" + "بيلتا"

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