الدفاع الروسية: تدمير مقر قيادة للقوات الأوكرانية في دونباس بصاروخ "كينجال"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تدمير مقر قيادة للقوات الأوكرانية في دونباس بصاروخ "كينجال" فرط الصوتي.

وقال كوناشينكوف: "دمر صاروخ "كينجال" الفرط صوتي نهار 11 أبريل مقر قيادة محصنا ومحميا بشكل جيد لمجموعة من القوات الأوكرانية في منطقة قرية تشاسوف يار في دونباس".

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وأضاف: "دمرت الصواريخ عالية الدقة في منطقة دونيتسك قاذفة أوكرانية لصواريخ "توتشكا-أو" وراجمتي صواريخ في مخبىء تحت الأرض، ومجموعتين مموهتين من الأسلحة والمعدات العسكرية، وقتلت حوالي 40 متطرفا أوكرانيا".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في ضواحي دنيبروبيتروفسك".

وأكد أن "القوات الجوية الروسية دمرت 42 موقعا عسكريا أوكرانيّا من بينها: ثلاثة مراكز قيادة ومحطتا رادار ومخزن وقود، بالإضافة إلى 35 منطقة لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 130 طائرة و99 مروحية و243 منظومة دفاع جوي "اس-300" و441 طائرة مسيرة و2132 دبابة ومدرعة و913 راجمة صواريخ ومدافع و2028 عربة عسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية