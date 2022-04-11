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إثيوبيا تستقبل 1346 مواطنا عائدين من السعودية

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إثيوبيا تستقبل 1346 مواطنا عائدين من السعودية
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين عودة 1346 مواطنا إثيوبيا من السعودية.‏

ونشرت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" صورا للحظة عودة مواطنيها من المملكة.

وفي الأول من الشهر الحالي، أعلنت الوزارة وصول 397 مواطنا إلى العاصمة أديس أبابا قادمين من المملكة ‏العربية السعودية، بعد أن بدأت إثيوبيا عملية إعادة مواطنيها من السعودية يوم 29 مارس الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان أن "مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم"، مشيرة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".

ووفقا للحكومة الإثيوبية فإن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية.

المصدر: RT

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