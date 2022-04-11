موسكو: فبركات النازيين في أوكرانيا متواصلة ولم تقتصر على بوتشا

أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ دميتري بوليانسكي أن فبركات النازيين في أوكرانيا متواصلة ولم تقتصر على بوتشا، بل طالت كراماتورسك وعدة مناطق أخرى في أوكرانيا.

وصرح بوليانسكي بأن الأوكرانيين والغرب يزيفون الأخبار والأقاويل ومقاطع الفيديو وفقا لتقاليد ​الخوذ البيض​ السورية البريطانية، وأن جهود الغرب تتماشى تماما مع منطق حرب المعلومات الموجهة ضد ​روسيا​.

وأكد أنه يتم الترويج لتلك الأخبار على أنها جرائم ارتكبها الجيش الروسي رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، مشيرا إلى أنه تم إخطار مجلس الأمن بذلك.

وأوضح أن بريطانيا دخلت بكل ثقلها حتى تمنع عقد اجتماع من أجل دحض تلك الفبركات.

وأفاد بوليانسكي بأن الإعلام الغربي مستمر بالأكاذيب واتهام الجيش الروسي بجرائم في أوكرانيا.

وأوضح أن هناك نية واضحة لتصوير الجنود الروس بأنهم مغتصبون، مشددا على أن العملية العسكرية الخاصة ضرورية ليس فقط لأمن روسيا، بل ولمستقبل ​أوكرانيا​ وأمن جيرانها.

وشدد على أن ما يقوم به النازيون في أوكرانيا لا يختلف عما يمارسه تنظيم داعش الإرهابي.

المصدر: RT