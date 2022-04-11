بكين: فرض العقوبات وإرسال الأسلحة لن يجلب السلام إلى أوكرانيا

أكدت الصين عبر مجلس الأمن الدولي أن فرض العقوبات على روسيا وإرسال الأسلحة لكييف لن يجلب السلام إلى أوكرانيا، وأن العقوبات أشعلت أسعار الغذاء والوقود وفاقمت احتياجات العالم.

وصرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن التصعيد في العقوبات العشوائية قد نال من أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية في العديد من دول العالم.

وشدد على ضرورة حماية الأطفال والنساء في أوكرانيا، داعيا إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقال إن بكين تدين مقتل العشرات من المدنيين والنساء والأطفال في محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، مشددا على ضرورة معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.

وأوضح أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد الذي يتيح حل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد للسلام، وأن بكين تحث كل الأطراف على مواصلة الحوار للتغلب على الصعوبات والتوصل لوقف إطلاق النار.

المصدر: RT + موقع الأمم المتحدة