الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يؤكد أهمية التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك-يول أهمية التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في زيارته إلى معسكر "همفريز" التابع للقوات الأمريكية في بلاد.

وقال مسؤول في الفريق الانتقالي إن الرئيس المنتخب زار المعسكر الواقع في مدينة بيونغ تيك يوم الخميس الماضي، وتحدث عن التدريبات العسكرية المشتركة، حيث قال: "اتفق الجانبان على أهمية إجراء التدريبات، سواء كانت التدريبات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أو التدريبات الفردية".

وأفاد بأن موقف يون من التدريبات العسكرية المشتركة يمكن أن يكون مقدمة لاستئناف التدريبات الميدانية، بالإضافة إلى إجراء تدريبات المحاكاة النظرية، التي تم تصميمها لتعزيز الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية، ولكن لم يتم عقدها بانتظام بين البلدين.

وأشار إلى أن الرئيس المنتخب أعرب عن "تصميمه على زيادة التضامن والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتعزيز الرد والاستجابة للتهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

المصدر: "يونهاب"