ألمانيا قد تضطر لإتلاف 3 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا الاثنين أنها قد تضطر إلى التخلص من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول أواخر يونيو المقبل لانتهاء صلاحيتها.

وقال هانو كاوتز، المتحدث باسم الوزارة، للصحفيين في برلين إن بلاده تخلصت من "عدد من الجرعات" حتى الآن، لكنه رفض الإفصاح عن عدد محدد.

واكتفى بالقول "لدينا المزيد من اللقاحات المتاحة حاليا أكبر من المستخدمة أو تلك التي يمكننا التبرع بها".

وأضاف أن برنامجا مدعوما من الأمم المتحدة لتوزيع الجرعات في الدول الأفقر لا يقبل التبرعات حاليا.

وتابع كاوتز قائلا "بالتأكيد هناك خطر التخلص من اللقاح"، لكنه أشار إلى أنه تبين مؤخرا أنه يمكن تخزين لقاح بيونتيك - فايزر لفترة أطول مما كان يعتقد، وبالتالي يعتقد المسؤولون الألمان الآن أن 3 ملايين جرعة ربما يجب التخلص منها أو تدميرها بنهاية يونيو وهو عدد أقل من التقديرات السابقة البالغة 10 ملايين جرعة.

وتباطأت وتيرة برنامج التطعيم في ألمانيا بشكل كبير، إذ قدمت نحو 33 ألف جرعة فقط يوميا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من مليون جرعة يوميا عندما كانت حملة التطعيم في ألمانيا في ذروتها خلال ديسمبر.

وحصل نحو 76 بالمائة من السكان على لقاحاتهم كاملة، وحصل أيضا 59 بالمائة على جرعة تعزيزية، لكن المسؤولين غير راضين عن معدل التطعيم، على الأخص بين كبار السن.

ورغم ذلك، رفض البرلمان الألماني مقترحا الأسبوع الماضي يفرض على كل الأشخاص البالغين 60 عاما فأكبر الحصول على اللقاح.

المصدر: أ ب