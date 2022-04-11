بكين: التغيرات السياسية في باكستان لن تؤثر على علاقتنا

قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان بغض النظر عن كيفية تغير الوضع السياسي هناك.

وفي مؤتمر صحفي، علق تشاو على قيام الجمعية الوطنية الباكستانية بتمرير اقتراح بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان يوم 10 أبريل، وقال: "بصفتنا جيرانا وأصدقاء وثيقين بالنسبة لباكستان، فإننا نتمنى بإخلاص أن تبقى جميع الفصائل في باكستان متحدة، وتتشارك في حماية الاستقرار والتنمية بشكل عام على المستوى الوطني".

وأضاف: "نعتقد أن التغيرات التي يشهدها الوضع السياسي في باكستان لن تؤثر على الوضع الشامل للعلاقات الصينية-الباكستانية".

المصدر: "شينخوا"