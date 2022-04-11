سلوفاكيا تتحدث عن مصير منظومة "إس-300" التي نقلتها إلى أوكرانيا

صرح وزير الخارجية السلوفاكي، إيفان كورتشوك، بأنه لا يمكنه تأكيد أو نفي المعلومات حول تدمير منظومة "إس-300" التي نقلتها بلاده إلى أوكرانيا.

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وقال: حصلنا على هذه المعلومات لكن لا يمكنني قول شيء، لا توجد لدينا أي معلومات مؤكدة أو أدلة".

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيغر، سابقا، نقل منظومة "إس-300" للدفاع الجوي من سلوفاكيا إلى أوكرانيا.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بتدمير منظومة "إس-300" التي نقلتها إحدى الدول الأوروبية لأوكرانيا بصوارخ عالية الدقة لمنظومة "كاليبر" البحرية.

المصدر: نوفوستي