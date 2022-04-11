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جمهورية دونيتسك: سنجري الامتحانات في مدارس المناطق المحررة وفق معيار الجمهورية

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جمهورية دونيتسك: سنجري الامتحانات في مدارس المناطق المحررة وفق معيار الجمهورية
Sputnik
قرية نيكولسكويه، جمهورية دونيتسك الشعبية، أرشيف
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أعلن المكتب الصحفي لوزارة العلوم والتعليم بجمهورية دونيتسك الشعبية أن الوزارة تستعد لإجراء الامتحانات النهائية لطلاب المدارس الثانوية وفق معيار واحد بما في ذلك في الأراضي المحررة.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "بهدف توحيد عملية إجراء امتحانات الدولة النهائية لطلاب الصفين التاسع والحادي عشر للمنظمات التعليمية لجمهورية دونيتسك الشعبية بما في ذلك في الأراضي المحررة للجمهورية تعمل وزارة العلوم والتعليم بطلب من الحكومة على وضع مشروع للقانون الذي يحدد مسائل إجراء امتحانات الدولة النهائية في عام 2022".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوثيقة ستأخذ بعين الاعتبار خصائص العملية التعليمية في أراضي الجمهورية في عامي 2021 و2022 في ضوء تصعيد حدة التوتر وخاصة في وقف الدراسة في الفترة ما بين 19 فبراير الماضي حتى 23 مارس الماضي.

المصدر: تاس

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