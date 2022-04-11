أوسيتيا الجنوبية: جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية

أفادت لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوسيتيا الجنوبية بأنه ستتم في الجمهورية جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة، اليوم الاثنين: "تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتحديد إجراء اقتراع ثان للانتخابات الرئاسية في جمهورية أوسيتيا الجنوبية لمرشحين مسجلين حصلا على أكبر عدد من الأصوات".

وتدل المعلومات الرسمية للجنة على أنه بعد فرز 95% من الأصوات حصل الرئيس الحالي، أناتولي بيبيلوف على 33,5% من الأصوات، ويتقدم عليه زعيم حزب "نيكاس"، آلان غاغلويف، الذي أيده 36,9% من المشاركين في الانتخابات. ويليهما نائب رئيس البرلمان، ألكسندر بلييف الذي حصل على 11.9% من الأصوات والنائب غاري مولداروف (8,9%) والبرلماني السابق دميتري تاسويف (2,8%)، فيما لم يؤيد 1,8% من المشاركين في الانتخابات أيا من المرشحين.

ووفق قانون الجمهورية، من الضروري أن تعقد الجولة الثانية من الانتخابات في موعد لا يتجاوز 15 يوما بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة.

المصدر: نوفوستي