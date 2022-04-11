فيينا: لقاء المستشار نهامر مع الرئيس بوتين سيجري من دون مؤتمر صحفي

صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بأنه لن يكون هناك صحفيون في الاجتماع بين المستشار النمساوي كارل نهامر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي في أعقابه.

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وكان نهامر وصل إلى موسكو يوم الأحد لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا، ستعقد يوم الاثنين.

وزار المستشار النمساوي أوكرانيا السبت، حيث التقى مع فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، وعمدة كييف فيتالي كليتشكو.

وقال وزير الخارجية النمساوي لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "الزيارة تم تنسيقها بحيث سيتم الاكتفاء بمحادثة على انفراد، ومن دون وسائل إعلام، وبعدها لن يكون هناك حديث مع صحفية".

وجرى إبلاغ رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والمستشار الألماني ورئيسي تركيا وأوكرانيا مسبقا بزيارة نيهامر إلى موسكو.

ووصف رئيس وزارة الخارجية النمساوية رحلة نهامر لروسيا بأنها فرصة أخرى لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، مضيفا قوله: "يتعلق الأمر بأننا لا نريد استخدام كل الإمكانيات. يجب علينا اغتنام الفرصة".

المصدر: تاس