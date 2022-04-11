بكين تحث على تجنب الاتهامات حتى انتهاء التحقيق في الهجوم على كراماتورسك

دعت الصين جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وتجنب الاتهامات التي لا أساس لها حتى نهاية التحقيق في الضربة التي استهدفت محطة القطار في كراماتورسك، حيث قتل ما لا يقل عن 50 شخصا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية: "لحين انتهاء التحقيق، يجب على جميع الأطراف تجنب الاتهامات التي لا أساس لها والتزام الهدوء".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت الجيش الأوكراني يوم 8 مارس، بشن الهجوم الصاروخي الذي خلف عشرات القتلى المدنيين في محطة القطارات في مدينة كراماتورسك، مؤكدة أنها حددت المكان الذي نفذ منه القصف.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: "وفقا للبيانات المحدثة، نفذت الغارة على محطة قطارات كراماتورسك من قبل بطارية صاروخية للقوات المسلحة الأوكرانية من محيط بلدة دوبروبوليه الواقعة على بعد 45 كلم جنوبي غربي المدينة".

ورجحت الوزارة أن الهدف من الهجوم يكمن في "تقويض الخروج الجماعي للمدنيين من المدينة بغية استخدامهم كدروع بشرية في الدفاع عن مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كما حصل في العديد من المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى".

واتهم البيان الحكومة الأوكرانية بمحاولة تحميل روسيا المسؤولية عن الهجوم الدموي، مشيرا إلى تداول صور في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر منصات إطلاق خاصة بصواريخ "توتشكا أو" كانت شاركت في فبراير الماضي في مناورات "حزم الاتحاد" الروسية-البيلاروسية المشتركة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المنظومات الصاروخية ليست تابعة لروسيا، مشددة على أن هذه الصواريخ "لا تستخدم إلا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وكانت حكومة أوكرانيا من جانب وروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من جانب آخر قد تبادلا اتهامات بالقصف الصاروخي الذي استهدف محطة كراماتورسك (الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني)، حيث طال حشدا من المواطنين الراغبين في الإجلاء من منطقة دونباس، تحسبا من تصاعد وتيرة الأعمال القتالية هناك.

المصدر: تاس