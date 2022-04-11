نيوزيلندا تعتزم إرسال طائرة نقل عسكرية إلى أوروبا وتوكل دولة ثالثة لشراء أسلحة لأوكرانيا

أعلنت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إرسال طائرة نقل عسكرية، وفريق دعم مكون من 50 شخصا إلى أوروبا في إطار استجابتها للحرب الأوكرانية، كما ستعطي أموالا لبريطانيا لشراء أسلحة.

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وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن الطائرة (سي 130 هيركوليس) ستجوب جميع أنحاء أوروبا لنقل معدات وإمدادات إلى مراكز التوزيع الرئيسية.

وأوضحت أن الطائرة لن تتجه إلى أوكرانيا مباشرة، حيث تنقل معظم المعدات العسكرية إلى البلاد عن طريق البر.

وأضافت أن حكومتها ستنفق 13 مليون دولار نيوزيلندي إضافي (9 ملايين دولار) أيضا على الدعم العسكري وحقوق الإنسان، بينها 7.5 مليون دولار نيوزيلندي ستذهب لبريطانيا لشراء أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يرفع إجمالي مساهمة نيوزيلندا في المجهود الحربي إلى 30 مليون دولار نيوزيلندي (20 مليون دولار).

المصدر: أ ب