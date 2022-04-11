الدفاع الروسية تعلن تدمير منظومات "إس-300" للدفاع الجوي حصلت عليها أوكرانيا من أوروبا

أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر أمس الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة "اس-300" وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية