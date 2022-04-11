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الجيش الروسي يدمر"هدية أمريكية" ثمينة لأوكرانيا وصلت من أوروبا

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الجيش الروسي يدمر
Sputnik
جزء من منظومة صواريخ "إس-300" تابعة للجيش الأوكراني دمرتها القوات الروسية (صورة أرشيفية)
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أعلنت الدفاع الروسية أن صواريخ "كاليبر" أطلقها الجيش الروسي دمرت معدات لمنظومة "إس-300" مضادة للطائرات تم تسليمها لكييف من أوروبا وكانت مخبأة في حظيرة بضواحي مدينة دنيبروبتروفسك.

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وأوضح المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية يومية، أن الضربة الصاروخية الروسية التي نفذت من البحر أمس الأحد، دمرت 4 منصات إطلاق لمنظومة "اس-300" وقتلت عددا قد يصل إلى 25 فردا من عناصر القوات الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا أكدت يوم الجمعة الماضي أنها نقلت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي لأوكرانيا، وقالت إن المنظومة الصاروخية باتت بالفعل موجودة هناك وأنه تم نقلها في سرية تامة خلال اليومين السابقين.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناغي، أن بلاده ستتسلم 4 بطاريات "باتريوت" من الناتو، لتحل محل بطارية "إس-300" التي أرسلتها براتيسلافا لأوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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