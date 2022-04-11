سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن أن قصفا أوكرانيا دمر تسعة منازل بقرية "نوفويدار"

أعلنت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية أن تسعة منازل في قرية "نوفويدار"، تعرضت للتدمير بعد هجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

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وفي التفاصيل، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ في الجمهورية بأن تسعة منازل في قرية نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية تعرضت للتدمير إثر قصف للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام صاروخ "توشكا أو".

وقالت وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك الشعبية في بيان بالخصوص: "نتيجة الحرائق الناجمة عن القصف المدفعي على بلدة نوفويدار، تم تدمير سبعة مبان سكنية واثنين من المباني غير السكنية وحمام بخاري ومبنى مرافق وسيارة".

وكانت سلطات الجمهورية قد ذكرت مساء الأحد أن القوات الأوكرانية أطلقت صاروخا من طراز "توشكا أو" على قرية نوفويدار، ما أسفر عن مقتل امرأة.

المصدر: نوفوستي