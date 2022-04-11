فرقة "بي تي إس" الشهيرة غير مدعوة لحفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد

أكدت لجنة التحضير لحفل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سيوك يول، أنها قررت عدم دعوة فرقة البوب الكورية "بي تي إس" للحفل، المقرر إجراؤه في يوم 10 مايو.

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وأوضح رئيس اللجنة، بارك جو سيون، أن "اللجنة نظرت بالفعل في دعوة "بي تي إس"(BTS) إلى حفل التنصيب، لكنها قررت عدم دعوة الفرقة إلى حفل التنصيب نظرا للعوامل المختلفة، بما في ذلك الميزانية المحدودة"، لافتا إلى أن "حفل التنصيب سيقام على نطاق صغير مع الأطفال والشباب والفئات الضعيفة والنجوم غير المعروفين، بموجب المبدأ الأساسي للوئام الوطني الحقيقي"، حيث تم تحديد شعار حفل التنصيب بـ "مرة أخرى، كوريا الجنوبية! أمة جديدة من الشعب".

وحول دعوة الرئيسة السابقة بارك كون هيه إلى حفل التنصيب، قال رئيس اللجنة بارك إنه "سيتحدد ما إذا كانت اللجنة ستدعوها أم لا، وفقا لنتائج اجتماع الرئيس المنتخب يون سيوك يول والرئيسة السابقة بارك، المقرر إجراؤه في يوم 12 أبريل"، إذ أنه من المقرر أن يجتمع يون مع بارك في مسكنها الجديد في دايغو يوم غد الثلاثاء.

المصدر: "يونهاب"