 
مباشر

وقوع زلزالين في كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي

أخبار العالم

وقوع زلزالين في كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي
صورة من الإنترنت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssdz

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا بوقوع زلزالين بقوة 3,8 و3,9 درجة على مقياس ريختر في الإقليم خلال ساعة واحدة.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي تركيا

وجاء في بيان صدر عن فرع المصلحة أن "مراكز الحدث الزلزالي وقعت على عمق كيلومتر واحد و86 كيلومترا. وكانت بؤرا الزلزلين على بعد 10 و57 كيلومترا من مدينة أوست كامتشاتسك".

من جهتها قالت دائرة الطوارئ المحلية إن السكان المحليين لم يشعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنها لم تؤد إلى أي إصابات أو دمار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا