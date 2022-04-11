وقوع زلزالين في كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي

أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا بوقوع زلزالين بقوة 3,8 و3,9 درجة على مقياس ريختر في الإقليم خلال ساعة واحدة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن فرع المصلحة أن "مراكز الحدث الزلزالي وقعت على عمق كيلومتر واحد و86 كيلومترا. وكانت بؤرا الزلزلين على بعد 10 و57 كيلومترا من مدينة أوست كامتشاتسك".

من جهتها قالت دائرة الطوارئ المحلية إن السكان المحليين لم يشعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنها لم تؤد إلى أي إصابات أو دمار.

المصدر: تاس