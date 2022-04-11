الهند.. مصرع 6 عمال في انفجار بمصنع للكيماويات

لقي ستة أشخاص يعملون في مصنع للكيماويات مصرعهم، اليوم الاثنين، في انفجار في منطقة بهاروش بولاية جوجارات الهندية.

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وقالت مديرة الشرطة في بهاروش، بحسب "هندوستان تايمز"، إن انفجارا وقع في مصنع Om Organics، أدى إلى مصرع ستة أشخاص يعملون في الموقع.

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق في المصنع الذي تمت السيطرة عليه، بحسب باتيل.

وأشارت إلى أن "التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للانفجار وسيتم قريبا إعداد تقرير لقوات الأمن الداخلي".

المصدر: hindustan times