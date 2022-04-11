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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ47

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لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ47
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دخلت العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا يومها الـ47 حيث يواصل الجيش الروسي تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فيما يصل مستشار النمسا إلى موسكو في محاولة لإعطاء زخم للمسار الدبلوماسي.

ميدانيا

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