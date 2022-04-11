"غلوبال تايمز": عدد الوفيات بسبب العقوبات الأمريكية تجاوز حصيلة الضحايا في جميع الحروب

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" أن عدد الوفيات غير الطبيعية للمواطنين الأجانب بسبب العقوبات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية تجاوز حصيلة الضحايا في جميع الحروب في الفترة نفسها.

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ويرى مؤلف المقالة التي نشرتها الصحيفة أن الأزمة الأوكرانية تعكس سعي واشنطن للهيمنة على العالم عن طريق الإكراه. وقال إنه من الطبيعي بالنسبة للولايات المتحدة تعليق علامات مختلفة على الدول غير الغربية التي تصر على سياسة خارجية مستقلة، وتتهمها بعدم احترام "القيم الإنسانية".

وكتب: "تدل المعلومات على أنه منذ الحرب العالمية الثانية تجاوز عدد الوفيات غير الطبيعية للمواطنين الأجانب بسبب العقوبات الأمريكية العدد الإجمالي للقتلى في جميع الحروب في الفترة نفسها. والآن يزداد عدد الدول التي لا تريد الخضوع لسياسة الإكراه الأمريكية".

وأضاف أن البيت الأبيض يحاول ممارسة الضغط على الصين والهند والدول الأخرى التي تقف موقفا مستقلا من موسكو، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تحاول اليوم احتجاز الدول في جميع أنحاء العالم التي لا تؤيدها فيما يخص الوضع في أوكرانيا، رهينة. وتناوب مسؤولون رفيعو المستوى من واشنطن في تهديد بعض الدول بما فيها الصين والهند".

وذكر الصحفي أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، هددت بكين بـ "عواقب" حال تقديمها أي دعم مالي لروسيا، فيما أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، برايان ديز، أن نيودلهي ستواجه عواقب "كبيرة وطويلة الأمد"، إذا اقتربت من موقف موسكو".

المصدر: نوفوستي