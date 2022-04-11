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أوسيتيا الجنوبية.. نتائج أولية للانتخابات الرئاسية

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أوسيتيا الجنوبية.. نتائج أولية للانتخابات الرئاسية
Sputnik
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية أن الرئيس الحالي أناتولي بيبيلوف يتخلف عن منافسه الأساسي آلان غاغلويف بعد فرز 68% من الأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية.

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وأفادت اللجنة الانتخابية فجر اليوم الاثنين بأن غاغلويف حصل على 43.51% من الأصوات مقابل 42.02% عند بيبيلوف في دائرة كفايسا، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج فرز الأصوات في الدوائر االخمس الأخرى، بما فيها العاصمة تسخينفال، قبل ظهر اليوم.

وفي وقت متأخر مساء أمس قال بيبيلوف للصحفيين "نفهم جميعا أنه ستكون هناك جولة ثانية" من الانتخابت التي يتنافس فيها 5 مرشحين، مضيفا أنه سيواجه فيها غاغلويف، رئيس حزب "نيخاس".

والشهر الماضي صرح بيبيلوف بأن الجمهورية ستتخذ قريبا خطوات قانونية لتصبح جزءا من روسيا، فيما أكد مسؤول في إدارته السبت أن الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا قد تكتمل بحلول الصيف.

المصدر: "نوفوستي"

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