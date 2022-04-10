مقتل فلسطيني متأثرا بجروحه برصاص الجيش الإسرائيلي

قتل شاب فلسطيني من بلدة الخضر جنوب بيت لحم إثر إصابته بجروح خطيرة جراء إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عليه.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب محمد علي أحمد غنيم 21 عاما متأثرا بجروحه الخطرة.

وأكدت مصادر أمنية أن "غنيم أصيب برصاصة في الظهر خرجت من صدره بينما كان يتواجد في محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصري، ونقل لمستشفى اليمامة في الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أنه فارق الحياة".

واعتبرت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق أن التصعيد الإسرائيلي الأخير ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وفا