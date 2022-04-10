مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة سياحية شمال غرب فرنسا

تحطمت طائرة سياحية صباح الأحد أثناء إقلاعها من مطار سانت بريوك في منطقة بريتاني شمال غربي فرنسا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ المحلي.

ومن بين الضحايا الطيار البالغ من العمر حوالي 50 عاما وراكبان يتراوح سنّهما بين 20 و30 عاما.

وقال جهاز الإنقاذ إن الطائرة تحطمت في وقت متأخر من الصباح في حقل غير بعيد عن مدرج الإقلاع.

وأشار مكتب التحقيق والتحليل الذي أرسل فريقا إلى الموقع، عبر تويتر إلى أنه فتح تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.

ولقيت امرأة ستينية حتفها صباح يوم السبت في حادث تحطم طائرة في منطقة بريتاني.

المصدر: أ ف ب