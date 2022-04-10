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يونانيون يعتذرون للسفارة الروسية على موقف حكومتهم

أخبار العالم

يونانيون يعتذرون للسفارة الروسية على موقف حكومتهم
Globallookpress Christoph Schmidt
صورة تعبيرية
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قدمت مجموعة من المواطنين اليونانيين اعتذارا للسفارة الروسية في أثينا عن ممارسات الحكومة اليونانية وموقفها تجاه الأزمة في أوكرانيا.

وقال المواطنون: "نيابة عن اليونانيين، نعتذر على السلوك المهين للحكومة، التي بطردها للدبلوماسيين الروس من اليونان، تهين اليونانيين بصفتهم ديمقراطيين ومسيحيين أرثوذكسا. بضعة زهور مع قلوبنا وأفكارنا مع الشعب الروسي الشقيق للدفاع عن العدالة".

وأكدت الخارجية اليونانية في وقت سابق أنها أبلغت سفير موسكو لدى أثينا بإعلانها 12 موظفا في الممثليات الدبلوماسية الروسية شخصيات غير مرغوب فيها في اليونان، مشيرة إلى أن الإجراء يأتي بالتوافق مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

المصدر: نوفوستي

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