نائب روسي يكشف من سيحسم نتيجة الانتخابات في فرنسا

اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية دميتري نوفيكوف أن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ستعتمد على الناخبين اليساريين.

وقال نوفيكوف: "بعد الجولة الثانية لا يزال هناك الكثير من الناخبين اليساريين في فرنسا، الذين لا يمثلهم ماكرون ولا لوبان. وازدادت شعبية ميلانشون بشكل كبير منذ الانتخابات الأخيرة. وهناك مؤيدي الحزب الشيوعي الذي لم يرشحوا أحد للرئاسة منذ وقت طويل، وهم يدعمون ميلانشون".

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وتساءل النائب عن كيفية توزيع أصوات هؤلاء الناخبين في الجولة الثانية. فمن ناحية، لا يميل اليسار للتصويت لساسة اليمين، من الصعب تخيل أنهم سيذهبون للتصويت لوبان. لكن البعض يمكن أن يعبر عن مشاعر المعارضة بهذه الطريقة.

وأشار نوفيكوف إلى أنه من الصعب أيضا على الرئيس الحالي جمع أصوات اليسار، لكن أولئك الذين يعارضون لوبان يمكنهم التصويت لصالحه. منوها إلى أن جزء كبير من اليسار لن يصوت لهؤلاء المرشحين.

وأضاف "من الصعب التكهن بالنتائج لكن أصوات اليسار ستلعب دورا رئيسيا".

المصدر: نوفوستي