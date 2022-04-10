مفوض الصيد البحري الأوروبي يشير إلى قرب حل النزاع بين فرنسا وبريطانيا

أشار مفوض الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيشوس إلى قرب التوصل إلى حل للنزاع الدائر بين فرنسا والمملكة المتحدة في هذا الملف.

وقال سينكيفيشوس في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز": "تمكنا من إنجاز غالبية التراخيص" التي تقدم أصحاب مراكب صيد فرنسيون بطلبات للاستحصال عليها من أجل الصيد في المياه البريطانية، ولم يبق سوى 70 رخصة عالقة.

وأضاف أن المفوضية التي كانت قد دعمت فرنسا في النزاع "لديها كامل النية للمضي قدما في إقامة علاقات ناجحة وبناءة مع المملكة المتحدة".

وفي اتصال أجرته معه وكالة "فرانس برس"، لم يشأ سينكيفيشوس تأكيد المعلومات أو إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: "أ ف ب"