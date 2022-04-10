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فرنسا.. إيريك زمور يدعو مناصريه لانتخاب مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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فرنسا.. إيريك زمور يدعو مناصريه لانتخاب مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية (فيديو)
Gettyimages.ru
المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زمور
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دعا المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زمور مساء يوم الأحد مناصريه لانتخاب مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعلن إريك زمور في كلمة مساء الأحد أنه يدعم مرشحة حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية علما أن زمور حصل على 7٪ من الأصوات.

وحلت لوبان ثانية في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 23.4٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.3٪ من الأصوات.

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جدير بالذكر أن زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون أعلن مساء الأحد أنه لن يدعم مارين لوبان في الجولة الثانية.

وقال جان لوك ميلونشون في كلمة لمنتسبيه إثر صدور نتائج الجولة الأولى: "لن أقدم صوتا واحدا لمارين لوبان في الجولة الثانية".

وفي المقابل دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين مارين لوبان.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات

هذا، وأظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث حصل على 28.4% من الأصوات.

وستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية

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