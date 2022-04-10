فرنسا.. ميلونشون يعلن أنه لن يدعم لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلن زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون مساء يوم الأحد، أنه لن يدعم مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال جان لوك ميلونشون في كلمة لمنتسبيه إثر صدور نتائج الجولة الأولى: "لن أقدم صوتا واحدا لمارين لوبان في الجولة الثانية".

وحلت لوبان ثانية بنسبة 23.6٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على 20.3٪ من الأصوات.

وأظهرت نتائج فرز أصوات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.5% من الأصوات.

إلى ذلك، دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين مارين لوبان.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات

وستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

المصدر: RT