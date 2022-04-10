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أستراليا.. مثلي جنسيا يصبح أبا عن طريق تأجير الأرحام (صور + فيديو)

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أستراليا.. مثلي جنسيا يصبح أبا عن طريق تأجير الأرحام (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
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دخل الطبيب الأسترالي شون ريسنيك التاريخ كأول رجل أعزب يصبح أبا عبر تأجير الأرحام بعد ثلاث سنوات ونصف من بدء العملية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شون ريسنيك صنع التاريخ مؤخرا كأول رجل أعزب في فيكتوريا بأستراليا وأصبح أبا عن طريق تأجير الأرحام بعد وصول الطفل إيلي مايكل في 22 مارس، عقب ثلاث سنوات ونصف من بدء العملية.

ويأمل ريسنيك أن تفتح مشاركة قصته الباب أمام العزاب الآخرين ليصبحوا آباء.

وكان ريسنيك (44 عاما) عازبا عندما تحركت داخله الرغبة في إنجاب طفل بعد وقت قصير من عيد ميلاده الأربعين.

وذكرت الصحيفة أن ريسنيك عانى من رحلة غير ناجحة مع ثلاثة بدائل محتملين آخرين قبل أن تعرض بينكومب حمل طفله.

وقال الأب الجديد "أردت دائما أن أكون أبا، ولم أكن أعرف كيف سأجعل ذلك ممكنا. هذا رائع! حان الوقت لأن يعترف المجتمع بالرجال المثليين العزاب كآباء هم أيضا".

ووصف ريسنيك الأبوة بأنها مرهقة لكنها مجزية.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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