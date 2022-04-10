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أردوغان يبحث الملف الأوكراني مع مستشار النمسا عشية زيارة الأخير إلى موسكو

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أردوغان يبحث الملف الأوكراني مع مستشار النمسا عشية زيارة الأخير إلى موسكو
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أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مباحثات هاتفية مع مستشار النمسا كارل نيهامر الذي سيزور موسكو الاثنين للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث الملف الأوكراني.

وجاء في البيان الرئاسي: "خلال المحادثات، تمت مناقشة خطوات تحسين العلاقات التركية النمساوية والقضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية. وأعرب الرئيس أردوغان عن ارتياحه للاتصالات رفيعة المستوى الأخيرة بين تركيا والنمسا. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".

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مستشار النمسا إلى موسكو لبحث الملف الأوكراني مع بوتين

من جانب آخر أوضح أردوغان لمستشار النمسا أن أنقرة وفيينا يمكنهما تعزيز التعاون في مجال إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن إمداد أوروبا بموارد الطاقة من حوض بحر قزوين وشرق المتوسط ​​عبر تركيا هو أمر استراتيجي، كما لفت إلى أنه في هذه المرحلة يمكن لتركيا توسيع تعاونها مع النمسا.

المصدر: تاس

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