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الشرطة الفرنسية تعتقل ناشطتين ظهرتا عاريتي الصدر أمام مركز اقتراع

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الشرطة الفرنسية تعتقل ناشطتين ظهرتا عاريتي الصدر أمام مركز اقتراع
Gettyimages.ru
الشركة الفرنسية
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أفادت قناة BFM الفرنسية بأن الشرطة اعتقلت ناشطتين نسويتين من "حركة فيمن" لظهورهما عاريتي الصدر أمام مركز اقتراع في طولوز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وقالت مصادر مطلعة للقناة إن الناشطتين تم احتجازهما بتهمة "الاستعراض الفاضح".

وبدأت اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي يخوضها 12 مرشحا لدخول الإليزيه.

ويتنافس بشكل رئيسي في هذا الاستحقاق الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزعيمة "التجمع الوطني" مارين لوبان.

 

المصدر: "تاس"

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