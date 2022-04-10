انتخابات الرئاسة الفرنسية.. نتائج استفتاء الناخبين عند مراكز الاقتراع تظهر تعادل لوبان وماكرون

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن استفتاء آراء الناخبين أظهر تقدم المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث حصل كل منهما على 24٪ من الأصوات.

وأشارت إلى أن جان لوك ميلانشون حصل على 19% من الأصوات في المركز الثالث، يليه إريك زمور بـ8%، وفاليري بيكريس بـ8% من الأصوات.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 65٪ حتى الساعة الخامسة من مساء الأحد 10 أبريل، حسب بيانات وزارة الداخلية.

وقال موقع "فرانس أنفو" إن نسبة المشاركة تراجعت 4.4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث بلغت 69.42٪، فيما كانت 70.59٪ في عام 2012.

وأشار إلى أن أقل نسبة مشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت عام 2022 بنسبة 58.45٪.

وذكر الموقع الفرنسي أن مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في غالبية البلديات الفرنسية على الساعة 7 مساء يوم الأحد 10 أبريل، موضحة أنه وفي بعض المدن الكبيرة لا يزال من الممكن التصويت حتى الساعة 8 مساء.

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen au coude-à-coude, avec 24% des voix #Presidentielle2022#Presidentielles2022https://t.co/JeIj4RPu1t — RTBF info (@RTBFinfo) April 10, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام فرنسية