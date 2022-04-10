صحيفة تركية تنشر بيانات حول عدد المعتقلين والمدانين في البلاد

وصل عدد المعتقلين والمدانين في تركيا إلى 314 ألف شخص، وهو الرقم الذي لم تشهده البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية بحسب صحيفة "زمان" التركية.

ووفقا لبيانات المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التابعة لوزارة العدل التركية، فإنه اعتبارا من نهاية مارس 2022، وصل عدد المعتقلين والمدانين في تركيا إلى 314 ألف شخص، في 384 مؤسسة عقابية بسعة 271 ألف.

وبحسب معطيات وزارة العدل أدين 275 ألفا و965 شخصا من هؤلاء، و38 ألفا 537 قيد الاعتقال.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي يحتجز فيها هذا العدد الكبير من المعتقلين والمحكومين في السجون.

ومن بين نزلاء السجون، هناك 300253 من الرجال، و 12173 من النساء، و2.076 من الأطفال.

وبالنظر إلى أن عدد المسجونين بلغ 272 ألف شخص في عام 2021، فقد لوحظ أن إجمالي عدد السجناء ارتفع بمقدار 42 ألفا اعتبارا من مارس 2022.

يذكر أنه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 تم اعتقال الآلاف من المواطنين بتهمة التخطيط والمشاركة في الإنقلاب، وهناك أسر بأكملها في السجون التركية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية