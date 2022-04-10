بالفيديو.. عسكريون أوكرانيون يستهدفون عربة روسية تحمل علامة الصليب الأحمر

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق استهداف عسكريين أوكرانيين عربة يعد أنها تابعة للجيش الروسي وعليها علامات تؤكد أنها تستخدم لنقل الجرحى والمساعدات الإنسانية.

ويظهر هذا الفيديو مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، وهم يتابعون، عبر شاشة توجيه منظومة صاروخية مضادة للدروع من طراز "ستوغنا"، عربة متحركة لديها غطاء أبيض (ما يعني أنها تنقل إما جرحى أو مساعدات إنسانية).

ويسأل أحد الأوكرانيين: "هل لديهم صليب؟" (في إشارة إلى علامة الصليب الأحمر)، ويجيب آخر: "يبدو أن الأمر كذلك"، وفي هذه اللحظة يطلق مشغل المنظومة صاروخا على العربة.

وعندما ضرب الصاروخ العربة بدأ الأوكرانيون بالاحتفال بذلك.

المصدر: RT